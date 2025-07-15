Белорусский футболист отказался ехать на матч в Казахстан из-за опасений за свою безопасность

Игрок «Легии» Шкурин отказался от матча в Казахстане по политическим причинам

Белорусский футболист польской «Легии» Илья Шкурин, критикующий работу президента Белоруссии Александра Лукашенко, отказался лететь в Казахстан на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против «Актобе» по политическим причинам, передает Weszlo.

Футболист опасается, что белорусские власти могут повлиять на службы безопасности Казахстана и доставить ему неприятности.

Встреча состоится 17 июля. В первом матче «Легия» победила со счетом 1:0.

Шкурин выступал за московский ЦСКА, но в сентябре 2022 года воспользовался возможностью приостановить контракт с красно-синими. Нападающий перешел в ЦСКА из брестского «Динамо» в начале 2020 года. Спустя полтора года он был отдан в аренду киевскому «Динамо». За ЦСКА форвард провел 19 матчей и забил три мяча.

Ранее в ЦСКА пояснили слова футболиста о запрете на мясо при новом главном тренере.