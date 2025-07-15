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В ЦСКА пояснили слова футболиста о запрете на мясо при новом главном тренере

В ЦСКА не запрещали есть мясо при новом тренере Челестини
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Valery_Volkov/Shutterstock/FOTODOM

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале заявил, что слова Кирилла Глебова о том, что при новом тренере команды Фабио Челестини игрокам запретили есть мясо неправильно поняты.

«Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может. Вопрос явно выдернут из контекста. Речь о питании в день игры: непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка», — написал Брейдо.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

Ранее Юрий Семин назвал фаворита чемпионата России по футболу.

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