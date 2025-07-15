В ЦСКА пояснили слова футболиста о запрете на мясо при новом главном тренере

В ЦСКА не запрещали есть мясо при новом тренере Челестини

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо в своем Telegram-канале заявил, что слова Кирилла Глебова о том, что при новом тренере команды Фабио Челестини игрокам запретили есть мясо неправильно поняты.

«Разумеется, никакого запрета на мясо нет и быть не может. Вопрос явно выдернут из контекста. Речь о питании в день игры: непосредственно за три часа до матча, конечно, лучше обойтись без жареного жирного стейка», — написал Брейдо.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 пунктов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак», футболисты «Динамо» замкнули первую пятерку.

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