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Киберспортсмену не разрешили участвовать в чемпионате мира под ником «Гитлер»

Киберспортсмена не допустили у участию на чемпионате мира под ником «Гитлер»
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PMWC

Участнику киберспортивной команды «Арийцы» запретили использовать ник «Гитлер» на турнире PUBG Mobile World Cup, сообщает TalkEsport.

«Хотя это имя может использоваться без злого умысла, организаторы турниров обычно проявляют осторожность, чтобы избежать споров и поддерживать инклюзивную атмосферу», — говорится в статье.

Киберспортсмен сможет участвовать в турнире, но под другим ником. Отмечается, что он выбрал себе ник «Генри». Это позволит гарантировать, что в объявлениях команд, трансляциях и аналитических программах не будет использоваться оскорбительное имя во время чемпионата мира по киберспорту.

Несмотря на это ограничение, основные таланты и стратегические возможности игрока остались неизменными.

Чемпионат мира по PUBG Mobile начнется 25 июля. Турнир пройдет в Эр-Рияде.

Ранее фанаты римского «Лацио» пели фашистские кричалки в пивной, связанной с Гитлером.

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