Фаны «Лацио» пели фашистские кричалки в пивной, связанной с Гитлером

Фанаты римского футбольного клуба «Лацио» посетили мюнхенскую пивную «Хофбройхаус», где зиговали и распевали фашистские песни. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Изданию стало известно о задержании полицией как минимум одного итальянского туриста. Поклонники «Лацио» приехали в Мюнхен на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с местной «Баварией».

Пивная «Хофбройхаус» известна тем, что именно здесь Адольф Гитлер в 1920 году создал Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). Гитлер неоднократно бывал в любимом заведении, именно здесь в первые 10 лет отмечалась дата создания политического объединения.

В первом матче между командами, который состоялся 15 февраля в Риме, «Лацио» победил со счетом 1:0. Ответный матч пройдет 5 марта, начало в 23.00 по московскому времени.

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В 2023 году команда Гвардиолы обыграла в финале миланский «Интер».

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