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Семин назвал фаворита чемпионата России по футболу

Семин уверен, что «Динамо» обязано выигрывать РПЛ
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РИА Новости

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин полагает, что «Динамо» имеет хорошие шансы стать чемпионами России по итогам грядущего сезона. Его слова приводит Metaratings.

«Бело-голубые давно претендуют на титул. Было хорошее укрепление состава, клуб великолепно организован. На матчи ходит огромное количество зрителей. Есть все основания для борьбы за чемпионство. «Динамо» не просто должно, а обязано выиграть чемпионат», — заявил Семин.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 18 июля. В первом туре «Динамо» сыграет сразится дома с калининградской «Балтикой». Начало поединка — 20:30 мск.

В прошлом сезоне бело-голубые оказались на пятой строчке с 56-ю баллами. Чемпионат России впервые в своей истории выиграл «Краснодар», который в заключительном туре разгромил «Динамо». На втором месте оказался петербургский «Зенит», замкнул тройку лучших московский ЦСКА.

Ранее исключение из РПЛ назвали ударом по имиджу «Торпедо».

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