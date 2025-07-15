Семин назвал фаворита чемпионата России по футболу

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин полагает, что «Динамо» имеет хорошие шансы стать чемпионами России по итогам грядущего сезона. Его слова приводит Metaratings.

«Бело-голубые давно претендуют на титул. Было хорошее укрепление состава, клуб великолепно организован. На матчи ходит огромное количество зрителей. Есть все основания для борьбы за чемпионство. «Динамо» не просто должно, а обязано выиграть чемпионат», — заявил Семин.

Новый сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует 18 июля. В первом туре «Динамо» сыграет сразится дома с калининградской «Балтикой». Начало поединка — 20:30 мск.

В прошлом сезоне бело-голубые оказались на пятой строчке с 56-ю баллами. Чемпионат России впервые в своей истории выиграл «Краснодар», который в заключительном туре разгромил «Динамо». На втором месте оказался петербургский «Зенит», замкнул тройку лучших московский ЦСКА.

Ранее исключение из РПЛ назвали ударом по имиджу «Торпедо».