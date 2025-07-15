Стала известна дальнейшая судьба «Торпедо»

Адвокат Добровинский заявил, что «Торпедо» не будет распущено

Адвокат Александр Добровинский заявил, что московское «Торпедо» не будет распущено и в этом году примет участие в Первой лиге. Его слова приводит РБ Спорт.

«Если бы «Торпедо» опустили в какую-то непрофессиональную лигу — тогда Соболев распустил бы команду. Было принято, на мой взгляд, абсолютно неправомерное решение отправить «Торпедо» в Первую лигу, и в связи с этим разговор о роспуске команды больше не идет», — заявил Добровинский.

Решение об исключении «Торпедо» из Российской премьер-лиги (РПЛ) было принято 10 июля.

Помимо исключения, клуб оштрафован на ₽5 млн. За нарушение статей Дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей были отстранены от любой футбольной деятельности владелец клуба Леонид Соболев на пять лет, а директор Валерий Скородумов — на десять.

В первом туре нового сезона Первой лиги «Торпедо» сыграет с »Челябинском». Встреча состоится 20 июля и начнется в 18:00 (мск).

Ранее Владислав Радимов поддержал исключение «Торпедо» из РПЛ.