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В Госдуме назвали эффективной деятельность РУСАДА

Матыцин: надеюсь, что WADA восстановит РУСАДА в правах
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AP

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после реорганизации проводит эффективную работу, которую должно учесть Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Так же, как и некоторое время назад, я считаю, что деятельность Российского антидопингового агентства является очень эффективной. Выстроена реальная система противодействия употреблению допинга. РУСАДА как часть этой системы, проводит работу как некий координатор. Наша оценка в определенной мере субъективна, но наши коллеги из международных организаций подтверждают статус агентства как серьезного механизма и берут с него пример. Я надеюсь, что WADA учтет работу РУСАДА и полностью восстановит его в правах», — сказал Матыцин.

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил во время Олимпиады в Сочи. Доклад комиссии был основан на показаниях Григория Родченкова, который обвинил Россию в реализации государственной системы поддержки применения допинга. WADA лишило статуса РУСАДА соответствия антидопинговому кодексу и приостановило работу Московской антидопинговой лаборатории.

В сентябре 2018 года российская организация была восстановлена в правах. Но в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и вновь лишил РУСАДА статуса. Последнюю информацию по этому вопросу WADA сообщила 11 марта 2024 года: на тот момент российское агентство по-прежнему не соответствовало кодексу.

Ранее Матыцин назвал переход Федерации шахмат России в Азию частным случаем.

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