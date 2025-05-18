Мировой рекорд бегуна из России не признают из-за флага РФ

Международная ассоциация ультрабегунов International association of ultrarunners (IAU) отказалась признать рекорд российского спортсмена Ивана Заборского. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Организация отказалась признать рекорд и включить его в список из-за того, что результаты выступлений российских или белорусских спортсменов под национальным флагом не могут быть официально признаны. В организации сослались на утвержденный пункт в правилах Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), который был принят в 2022 году после отстранения российских атлетов от международных турниров.

4 мая Заборский выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции», который состоялся в Ардеше. За шесть суток он преодолел 1047,5 км, что помогло ему установить новый рекорд в шестисуточном беге. Прежнее достижение равнялось 1045 км. На последнем отрезке дистанции Заборский оказался уже с российским флагом, с которым и пересек финишную черту.

6 мая 2025 года спортсмену исполнилось 38 лет. Он преодолевает ультрамарафонские дистанции уже на протяжении десяти лет, принимал участие в подобных забегах в России, Греции, Италии и Венгрии.

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