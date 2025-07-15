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«ПСЖ» может продать трех игроков для подписания украинца

L'Equipe: «ПСЖ» готов продать трех футболистов ради покупки украинца Забарного
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ФК «Динамо Киев»

Французский футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» готов продать трех игроков футболистов в летнее трансферное окно ради покупки украинского защитника Ильи Забарного. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Источник утверждает, что речь идет о защитнике Лукасе Эрнандесе, полузащитнике Ли Кан Ине и нападающем Гонсалу Рамуше. Эти игроки могут быть проданы для получения денег не усиление состава, а первоочередной целью парижан станет Забарный.

28 июня сообщалось, что «ПСЖ» готов продать Матвея Сафонова ради приобретения Забарного, который отказывается переходить в клуб из-за того, что в его составе играет россиянин.

Английский «Челси» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу. В финальном поединке они разгромили «ПСЖ» со счетом 3:0.

«ПСЖ» по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов.

Ранее Дональд Трамп отказался уходить с подиума во время награждения «Челси» на КЧМ.

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