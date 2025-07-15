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Еще один звездный игрок может перейти в «Зенит»

Романо: «Зенит» предложил «Палмейрасу» €30 млн за колумбийца Риоса
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Caean Couto/IMAGN IMAGES/Reuters

Петербургский «Зенит» хочет приобрести полузащитника бразильского «Палмейраса» Ричарда Риоса. Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Источник утверждает, что петербуржцы уже сделали предложение 25-летнему колумбийцу в размере €30 млн. Также игроком интересовалась итальянская «Рома», однако они не готовы предложить бразильскому клубу больше, чем €24 млн.Петербургский клуб сделал предложение по трансферу игрока.

«Палмейрас» дошел до 1/4 финала клубного чемпионата мира, где уступил будущему победителю «Челси». В активе Риоса две результативные передачи в пяти играх.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее «Зенит» призвали уделять больше внимания россиянам.

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