«Зенит» призвали уделять больше внимания россиянам

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Николай Наумов призвал петербургский «Зенит» уделять больше внимания россиянам, передает Vprognoze.ru.

«Зенит» с иностранцами перебарщивает. Приход очередного бразильца отбирает игровое время у Мостового, у Глушенкова уделять внимание российским футболистам, особенно воспитанникам», — сказал Наумов.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. Позднее армейцы завоевали трофей, одолев в серии пенальти «Ростов».

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

Ранее звездный бразилец рассказал, почему перешел в «Зенит».