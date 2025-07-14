Трамп задумался о переименовании «соккера» в «футбол»

Трамп пошутил, что может подписать указ о переименовании «соккера» в «футбол»

Президент США Дональд Трамп в интервью DAZN пошутил, что может подписать указ о переименовании в США «соккера» в «футбол».

Это заявление Трамп сделал после посещения финала клубного чемпионата мира между лондонским «Челси» и парижским «ПСЖ», который прошел в Нью-Джерси.

В финале «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0. Все три мяча были забиты в первой половине встречи. На 22-й и 30-й минутах дубль оформил Коул Палмер, а еще один гол на счету Жоао Педро на 43-й минуте. На 85-й минуте полузащитник «ПСЖ» Жоау Невеш получил красную карточку.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее Трамп вручил серебряную медаль вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову.