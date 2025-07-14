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Тренер «Спартака» о лидере команды: весной у него не всегда получалось играть на максимуме

Тренер «Спартака» Станкович: у Барко вышел волнообразный сезон
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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович рассказал, что у лидера команды Эсекьеля Барко получился волнообразный сезон, передает Спортс.

«Лидер команды не может показывать меньше 80% от максимума. К сожалению, весной у Барко не всегда это получалось, у него вышел волнообразный сезон», — сказал Станкович.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей. Всего футболист, который пополнил состав «Спартака» летом 2024 года, провел 36 матчей во всех турнирах.

В РПЛ «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля. «Спартак» в первом туре сыграет с махачкалинским «Динамо». Встреча состоится в Москве 19 числа, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Ранее Барко предсказали уход из клуба.

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