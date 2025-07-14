Российская биатлонистка о нейтральном статусе: речь о выборе против своей страны

Биатлонистка Резцова о нейтральном статусе: речь о выборе против своей страны

Российская биатлонистка Кристина Резцова призналась, что не готова ответить на вопрос о поездке на Олимпиаду в нейтральном статусе, передает Metaratings.

«В Пекин мы ездили в нейтральным статусе. Не вижу ничего страшного в этом. Но речь заходит о выборе против своей страны. Поехать, чтобы потом были политические проблемы? Не готова отвечать», — сказала Резцова.

Международный союз биатлонистов (IBU) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что IBU давно высказал свою русофобскую позицию.