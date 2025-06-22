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Олимпийский чемпион: Международный союз биатлонистов давно высказал свою русофобскую позицию

Олимпийский чемпион Васильев: IBU давно высказал свою русофобскую позицию
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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался на тему того, что Международный союз биатлонистов (IBU) выразил поддержку Украине, заявив, что руководство организации давно высказало свою прямую русофобскую позицию, передает «ВсеПроСпорт».

«IBU — организация, чье руководство давно высказало свою прямую русофобскую позицию. Дело вовсе не в спортивных принципах — они просто не хотят слышать ни о России, ни о чем русском», — сказал Васильев.

IBU отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных турнирах под эгидой своей организации с 2022 года после рекомендации Международного олимпийского комитета после начала боевых действий на Украине. С тех пор отстранение несколько раз продлевалось.

25 февраля в Международном олимпийском комитете (МОК) призвали допустить сборные России до Олимпийских игр 2026 года. СМИ утверждают, что в МОК уверены, что Олимпиада-2024 в Париже, где от России принимали участие 15 человек в нейтральном статусе, была успешна, и они хотят применить подобную схему и на ОИ-2026.

Ранее шведский биатлонист рассказал, ненавидит ли он русских.

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