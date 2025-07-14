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Спортдиректор «Торпедо» рассказал, почему клуб не подписал контракт с чемпионом мира

Спортдиректор «Торпедо» Ари: Погба не захотел ехать в Россию
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Global Look Press

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари рассказал, что чемпион мира в составе сборной Франции Поль Погба не захотел ехать в Россию, передает «РБ Спорт».

«Кто-то написал, что я сказал, будто Погба нужно в Россию и игрок хочет к нам перейти. А я говорил, что нам было бы хорошо, если бы он играл у нас в клубе. Я общался с его агентом, но он сказал, что игрок не хочет ехать в Россию», — сказал Ари.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии тогда временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника. Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон. Начиная с марта 2025 года, Погба может играть.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

Ранее сообщалось о том, что Погба подпишет контракт с «Монако» на два года.

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