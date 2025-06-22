Отбывший дисквалификацию чемпион мира будет играть с Головиным

Le Parisien: Погба подпишет контракт с «Монако» на два года

Французский полузащитник Поль Погба в ближайшее время перейдет в «Монако». Об этом сообщает Le Parisien.

Сообщается, что 32-летний полузащитник подпишет контракт на два года. Находящийся в статусе свободного агента Погба согласился на значительное снижение зарплаты ради возвращения в чемпионат Франции.

11 сентября 2023 года стало известно, что француз 20 августа сдал положительную допинг-пробу на тестостерон, за что ему грозило отстранение от футбола на срок до четырех лет. Национальный антидопинговый трибунал Италии тогда временно дисквалифицировал 30-летнего полузащитника. Француз запросил встречную проверку допинг-пробы. 6 октября стало известно, что тест, проведенный в лаборатории Acqua Acetosa, дал положительный результат на тестостерон. Начиная с марта 2025 года, Погба может играть.

Погба — чемпион мира 2018 года и серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в составе сборной Франции. Он является четырехкратным чемпионом Серии А, двукратным обладателем кубка Италии, а также победителем Лиги Европы (2017).

Ранее назвавший себя «говном» футболист перешел в европейский клуб.