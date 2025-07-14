Матыцин назвал переход Федерации шахмат России в Азию частным случаем

Пример Федерации шахмат России, на фоне санкций перешедшей в Азиатскую конфедерацию, является частным случаем, и маловероятно, что иные организации решатся на другой шаг из-за особенностей того или иного вида спорта и конкуренции в нем. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Думаю, что это частные случаи. Например, сложно предположить, что в лыжных гонках мы перейдем в Азиатскую федерацию, потому что там нет ни конкуренции, ни, при всем уважении к азиатским коллегам, опыта, ни традиций. Поэтому каждая федерация может рассматривать на определенный исторический период изменение геополитического позиционирования», — считает Матыцин.

Он пояснил, что на краткосрочную перспективу ориентироваться не стоит. Матыцин подчеркнул, что Россия по географическому и геополитическому статусу относится к европейским федерациям. И, несмотря на сложную ситуацию в данный момент, необходимо руководствоваться долгосрочными планами стратегического развития спорта.

Ранее Матыцин назвал диким приклеивание ярлыков предателей на нейтральных спортсменов из России.