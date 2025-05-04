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ЦСКА поздравил Слуцкого с днем рождения

ЦСКА поздравил Леонида Слуцкого с 54-м днем рождения
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Zhang Haohao/VCG/Visual China Gr/Global Look Press

Московский ЦСКА в своем Telegram-канале поздравил бывшего тренера команды Леонида Слуцкого с 54-м днем рождения.

«Поздравляем с днем рождения экс-наставника красно-синих, который завоевал с клубом семь трофеев!» — говорится в сообщении «красно-синих».

Слуцкий возглавил китайский «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. В текущем сезоне чемпионата Китая коллектив занимает второе место, имея в активе 23 очка после 10 матчей.

7 февраля «Шанхай Шэньхуа» во второй раз подряд выиграл Суперкубок страны. Клуб обыграл «Шанхай Порт» с результатом 3:2. Для Слуцкого этот трофей стал вторым в составе китайской команды.

До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА в период с 2009 по 2016 год. Он трижды приводил команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» впервые в XXI веке не сыграет в Лиге чемпионов.

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