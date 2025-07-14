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Четырехкратный олимпийский чемпион назвал футболиста, который позорит Россию

Биатлонист Тихонов: Дзюба – позор российского футбола
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Кадр из трансляции «МАТЧ ПРЕМЬЕР»

Легендарный отечественный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в интервью Legalbet назвал футболиста, который больше всех в России позорит этот вид спорта, отметив информацию, что у нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы накопилось с 2019 года неоплаченных штрафов за нарушения ПДД на 400 тыс. рублей.

«400 тысяч! Люди по окраинам мечтают о таких деньгах. Дети в бараках учатся, а туалет на улице и нет горячей воды. А вы о Дзюбе говорите. Нашли героя положительного. Что его обсуждать. Его надо просто забыть. Вычеркнуть! Это позор для России», — считает Тихонов.

Он также отметил, что форвард, за карьеру выступавший в московских «Спартаке» и «Локомотиве», санкт-петербургском «Зените», томской «Томи», тульском «Арсенале», турецком «Адана Демирспор» и сборной России, не заслуживает тех денег, которые зарабатывает, а его неоплаченные штрафы говорят о безнаказанности. Тихонов считает, что с Дзюбой не связано ни одного положительного примера для людей.

В прошлом сезоне нападающий в составе тольяттинского «Акрона» провел 24 матча, отметившись десятью голами и семью результативными передачами. 36-летний Дзюба заявил, что предстоящий сезон может стать для него последним в карьере.

Ранее Легенда «Спартака» обратился к Карпину после первых игр «Динамо» под его руководством.

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