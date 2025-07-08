Легенда «Спартака» обратился к Карпину после первых игр «Динамо» под его руководством

Экс-футболист московского «Спартака» Евгений Ловчев обратился к Валерию Карпину после первых игр «Динамо» под его руководством, обратив внимание на защиту команды, передает «Матч ТВ».

«Вратарь и защитники привозят голы постоянно. Я уже обалдел от этого. Валер, что ты их там учишь? Они все время валят тебя», — сказал Ловчев.

«Динамо» официально объявило о назначении Валерия Карпина на пост главного тренера команды 13 июня.

Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу минувшего сезона специалист покинул «Ростов», который тренировал с 2021 года с небольшим перерывом на работу в сборной (Карпин не работал в «Ростове» с августа 2021 года по март 2022 года).

Бывший тренер клуба Марцел Личка был уволен из московского «Динамо» 1 мая 2025 года. За несколько дней до этого, 29 апреля, «Динамо» проиграло московскому «Спартаку» 1:2 в полуфинальном матче Пути регионов Кубка России и завершило выступление на турнире. В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) клуб стал пятым по итогам сезона.

Ранее в «Динамо» критику Карпина назвали обоснованной.