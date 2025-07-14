Известный промоушен, занимающийся организацией боев, прекратит свое существование

Российский промоушен Hardcore в ближайшее время прекратит свое существование, сообщает Mash.

«У компании больше нет лицензии Федерации бокса, спонсорский контракт обнулен. Никакого дальнейшего смысла содержать компанию и штат сотрудников в ней мы не видим. Закрыли все налоги, приняли решение ликвидировать», — рассказал глава промоушена Анатолий Сульянов.

В середине февраля 2025 года 32 бойца обвинили организацию в невыплате гонораров. Бойцы готовили иск в суд на почти 33 млн рублей. Вскоре Hardcore озвучил причину задержек — это внезапный и беспричинный отказ генерального спонсора от сотрудничества в одностороннем порядке.

Промоушен был основан в 2020 году. В октябре 2024 года за грубые и систематические нарушения правил вида спорта «бокс» лицензии промоушена на проведение боксерских турниров и кулачных боев были аннулированы.

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