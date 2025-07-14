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Овечкина назвали примером российского спортивного героя

Матыцин: Овечкин — яркий пример российского спортивного героя
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Nick Wass/AP

Капитан команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подчеркивает свою национальную принадлежность и является примером героя отечественного спорта. Такое мнение в интервью «Газете.Ru» выразил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Олег Матыцин.

«Он рожден и воспитан в России — и с культурной точки зрения, и с точки зрения своих профессиональных навыков. Он прошел отечественную школу хоккея. И достижения, которых он добился, заслуживают самого высочайшего признания, и уважения. Безусловно, во всем мире он воспринимается как гражданин Российской Федерации, о чем он сам всегда заявляет. И это абсолютно правильно. Он — яркий пример российского спортивного героя», — констатировал Матыцин.

Александр Овечкин в минувшем сезоне установил снайперский рекорд НХЛ. На его счету – 897 шайб за карьеру. Он побил достижение канадца Уэйна Гретцки (894 гола), державшееся 26 лет. После того, как Ови превзошел эту планку, во время церемонии чествования он заявил: «русские, мы сделали это!»

Ранее Овечкину подарили автомобиль в честь рекорда в НХЛ.

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