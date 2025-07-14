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Стало известно наказание для тренера, который избил воспитанника пластиковой трубой

Тренер приговорен к исправительным работам за избиение воспитанника трубой
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Telegram-канал «Клопс»

Суд приговорил к исправительным работам тренера, который избил воспитанника пластиковой трубой. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Клопс».

48-летний тренер, который работает в школе спортивных единоборств в Калининграде, был признан виновным по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: по ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним») и по п. «в» ч.2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Суд вынес приговор в виде одного года и пяти месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов от зарплаты каждый месяц. Также тренеру запретили на два года заниматься деятельностью, которая связана с воспитанием несовершеннолетних.

При этом суд учел в качестве смягчающего обстоятельства тот факт, что у мужчины на иждевении находятся четверо несовершеннолетних детей, а также то, что преступление он совершил впервые, и то что у него есть положительные характеристики.

Ранее Этери Тутберидзе ответила на обвинения в жестокости.

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