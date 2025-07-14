«Вообще не поняла»: российская фигуристка ответила на обвинения в лени от Загитовой

Российская фигуристка Ксения Гущина высказалась о словах про лень от олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой в ее адрес и призналась, что никаких претензий она не имеет. Ее слова приводит Sport24.

«Вообще не поняла, почему так раздули ее слова про меня. Сказала и сказала, у всех бывает, вырвалось. Она мне потом написала, извинилась, но я сразу ответила, что у меня никаких претензий нет. Она тоже переживает, болеет за команду, хочет победы. Кто не хочет?» — поделилась фигуристка.

Во время проката Гущиной, которая показывала произвольное выступление во второй день, в трансляцию попало высказывание капитана ее команды Алины Загитовой, которая назвала фигуристку «ленивой».

«Красная» команда Загитовой стала второй на турнире, золото Кубка Первого канала завоевала олимпийская чемпионка Анна Щербакова с ее «синей» командой. Замкнула тройку лучших серебряная медалистка Олимпиады Александра Игнатова (в девичестве Трусова), команда которой была в белых цветах.

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