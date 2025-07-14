Игрок «Реал Сосьедада» Захарян подхватил ту же инфекцию, что и Мбаппе

Футболист Захарян столкнулся с той же вирусной инфекцией, что и Мбаппе

Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян столкнулся с вирусной инфекцией. Об этом сообщили в комментарии РИА Новости в пресс-службе клуба.

«Мышечная боль осталась позади. Но на прошлой неделе он, как и Мбаппе, перенес вирусную инфекцию. На протяжении нескольких дней он будет работать самостоятельно, пока полностью не восстановится», — указано в сообщении.

Мбаппе из-за инфекции пропустил несколько матчей клубного чемпионата мира.

8 июля появилась информация, что Захарян покинул тренировку команды из-за боли в мышце. Захарян также получил повреждение в конце февраля 2025 года, а 16 марта у него случился рецидив старой травмы. Из-за постоянных травм футболист в прошлом сезоне провел всего четыре матча во всех турнирах, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте.

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». В турнире сезона-2023/24 российский футболист провел пять матчей, не отметившись результативными действиями.

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