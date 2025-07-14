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«Мы проиграли футбол»: Блаттер раскритиковал ФИФА

Блаттер заявил, что ФИФА проиграла футбол Саудовской Аравии
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imago sportfotodienst/imago/PanoramiC/Global Look Press

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер подверг критике нынешнее руководство организации из-за выбранного вектора развития. Его слова приводит The Athletic.

«Футбол ушел к Саудовской Аравии. Им предложили игру — и они ее забрали. Удивительно, что внутри ФИФА никто этому не противостоит. Соревнований стало слишком много, а игроки и клубы изматываются. Жесткий календарь, жара, клубный чемпионат летом — все это бьет по здоровью футболистов», — заявил он.

13 июля в США завершился клубный чемпионат мира по футболу, в финале которого лондонский «Челси» разгромил парижский «ПСЖ» со счетом 3:0.

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. В настоящее время пост президента занимает 55-летний Джанни Инфантино.

В 2015 году в отношении Блаттера было открыто дело по подозрению в незаконном переводе 2 млн швейцарских франков Мишелю Платини, который тогда возглавлял УЕФА. Также экс-главу ФИФА обвиняли в продаже телеправ Карибскому футбольному союзу (CFU) на показ чемпионатов мира 2010 и 2014 годов значительно ниже рыночной стоимости. В 2015 году он был отправлен в отставку.

8 июля 2022 года швейцарский суд города Беллинцона оправдал обоих функционеров по делу о мошенничестве, недобросовестном управлении, злоупотреблении доверием и подделке ценных бумаг. В октябре того же года прокуратура подала апелляцию, и только 25 марта 2025 года Федеральный уголовный суд Швейцарии отклонил ее.

Ранее Дональд Трамп отказался уходить с подиума во время награждения «Челси» на КЧМ.

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