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Тренер «ПСЖ» схватил за горло игрока «Челси» после поражения в КЧМ

Тренер «ПСЖ» Энрике схватил за горло игрока «Челси» Педро после финала КЧМ
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Vincent Carchietta/Reuters

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике не сумел сдержать эмоций после поражения от английского «Челси» в финале клубного чемпионата мира по футболу.

После финального свистка началась потасовка с участием игроков и тренеров, во время которой Энрике схватил за горло Жоао Педро и толкнул его, после чего футболист «Челси» упал на газон. После инцидента специалист принес свои извинения.

«Я идиот. Он стоит там, толкает меня, я в ответ толкаю его, и он валится на поле», — приводит слова Энрике Marca.

Игра завершилась победой лондонского клуба со счетом 3:0.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее Дональд Трамп заявил, что прекрасно провел время на финале КЧМ.

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