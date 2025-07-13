Футболисты «Челси» и «ПСЖ» сфотографировались на крыше 70-этажного здания в Нью-Йорке с трофеем КЧМ

Футболисты Дембеле и Палмер на крыше небоскреба в Нью-Йорке с трофеем КЧМ

Футболисты Коул Палмер из английского «Челси» и Усман Дембеле из французского «Пари Сен-Жермен» в Нью-Йорке поднялись на крышу 70-этажного здания Rockefeller Center, чтобы сфотографироваться с трофеем клубного чемпионата мира. Снимок опубликовала пресс-служба «Челси» в своих соцсетях.

На фотографии игроки были одеты в форму своих команд.

Встреча состоится 13 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. «ПСЖ» по итогам прошлого сезона выиграл чемпионат Франции, Кубок Франции и Лигу чемпионов. «Челси» стал победителем Лиги конференций.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.

Ранее стало известно, приедет ли Дональд Трамп на финал клубного чемпионата мира.