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«Матч года» назвали праздником хоккея

Вратарь «Амура» Дорожко назвал «Матч года» праздником хоккея
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Вратарь «Амура» Максим Дорожко назвал «Матч года» между командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) грандиозным праздником хоккея. Его слова приводит «Советский спорт».

«Сегодняшний матч — это грандиозный праздник. Рад участвовать в этом. Большое удовольствие! Почему такой счет? Ребята получали удовольствие в первом периоде. Про уровень соперников даже говорить не надо. Это удовольствие играть против таких профессионалов», — заявил Дорожко.

Встреча, которая состоялась на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась победой команды НХЛ со счетом 15:3.

В составе НХЛ три шайбы забросил Василий Подколзин, две — Максим Цыплаков. Еще по разу отличились Артемий Панарин, Владислав Гавриков, Андрей Свечников, Кирилл Марченко, Павел Бучневич, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Матвей Мичков, Андрей Кузьменко и Александр Овечкин.

У хоккеистов КХЛ результативными бросками отметились Николай Голдобин, Илья Ковальчук и Виталий Кравцов.

Ранее российские хоккеисты стали лучшими в мире.

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Хоккей. КХЛ
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