Приход Ротенберга в «Динамо» назвали жутью

Бывший игрок московского «Динамо» Анатолий Байдачный в интервью Legalbet раскритиковал вхождение Романа Ротенберга в совет директоров хоккейного клуба.

По его словам, подобного нельзя было допускать ни при каких обстоятельствах.

«Это жуть! Я вообще не понимаю такого. С какого его назначили? Кто это такой вообще? Он в хоккей играл? Если ты из богатой семьи, то можно все? Это маразм! Я этого не понимаю, честно. Он же СКА подразвалил, а теперь подразвалит «Динамо», — заявил Байдачный.

Предыдущим местом работы Ротенберга был СКА, откуда он был уволен 2 июня.

Ротенберг работал в структуре СКА с 2011 года, занимая сначала пост генерального менеджера, а с января 2022 года был главным тренером команды. Под его руководством армейцы Санкт-Петербурга дважды доходили до финала Западной конференции, но оба раза уступали столичному ЦСКА.

Лучшим результатом для Ротенберга во главе петербургского клуба были два выхода в финал Западной конференции. Оба раза соперником СКА был столичный ЦСКА, в 2022 и 2023 годах.

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