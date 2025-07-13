Овечкин ответил на вопрос о возвращении в КХЛ

Овечкин не исключил своего возвращения в КХЛ после завершения контракта в НХЛ

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не стал исключать своего возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) после завершения карьеры в НХЛ. Его слова приводит РИА Новости.

«Супруга ничего не подтверждала. Она сказала, что мы, может быть, будем играть в России. Все может быть. Дата же не называлась. Ставите нас в неудобное положение. Поживем — увидим. Все может быть», — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В благотворительной встрече «Матч года» команда НХЛ обыграла сборную КХЛ со счетом 15:3, Овечкин забросил одну шайбу.

Встреча, которая состоялась на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счетом 15:3.

Ранее Овечкин отметил поддержку россиян в погоне за рекордом.