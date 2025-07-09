«Вся страна болела»: Овечкин отметил поддержку россиян в погоне за рекордом

Овечкин о рекорде по голам в НХЛ: вся страна болела, весь мир говорил

Россйский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что получал удовольствие от поддержки во время погони за рекордом, особенно из России. Его слова приводит «Чемпионат».

«Получаю удовольствие. Опять же, вся страна болела, весь мир говорил. Приятно, когда подходят люди, поздравляют», — заявил Овечкин.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее стало известно, сколько миллионов потратил Овечкин на отдых в Турции.