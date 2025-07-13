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Выигравший чемпионат мира тренер может возглавить азиатскую сборную

Championat.Asia: Йоахим Лев может возглавить сборную Узбекистана по футболу
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Martin Meissner/AP

Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев может стать наставником национальной команды Узбекистана. Об этом сообщает Championat.Asia.

Источник утверждает, что переговоры уже начались. Если Лев примет предложение, то нынешний главный тренер команды Тимур Кападзе войдет в штаб немца.

Сборная Узбекистана впервые в истории вышла на чемпионат мира: команда обеспечила себе место в финальной части ЧМ-2026.

65-летний Лев тренировал сборную Германии с 2006 по 2021 год. За это время немецкая команда выиграла чемпионат мира-2014 и Кубок конфедераций-2017. С 2021 года специалист нигде не работал.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее футболист оформил покер из отмененных голов за 37 минут.

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