Футболист норвежского клуба «Буде-Глимт» Каспер Хёг забил четыре мяча в матче чемпионата Норвегии против «Саннефьорда», которые были отменены.

Все отмененные мячи Хёг забил в первом тайме, но каждый раз при взятии ворот он попадал в офсайд.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. Во втором тайме Хёг реализовал пенальти. Его команда победила со счетом 2:0.

В турнирной таблице чемпионата Норвеги «Буде-Глимт» идет на четвертом месте, отставая от лидирующего «Викинга» на 13 баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее был назван лучший клуб мира.