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«Русские идут до конца»: вышедшего под «Матушка Земля» бойца поздравили с победой

Шара Буллет поздравил вышедшего под «Матушка Земля» бразильца Уокера с победой
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shara_bullet77/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, в своих социальных сетях поздравил бразильца Вальтера Уокера с победой в своем поединке против нигерийца Кеннеди Нзечукву.

«Поздравляю, Вальтер! Русские идут до конца», — написал Магомедов.

Уокер заставил сдаться соперника благодаря болевому приему на пятку в первом раунде.

Уокер живет в Москве с женой и дочерью с 2020 года.

После поединка Уокер начал интервью на русском языке.

«Сначала я хочу говорить по-русски. Хочу сказать спасибо моей семье, жене, моему тренеру. Я люблю Россию. Россия — мой дом», — сказал Уокер.

В смешанных единоборствах Уокер дебютировал в 2020 году, одолев россиянина Дмитрия Плюхова. Всего на счету Уокера 14 побед и одно поражение. Единственный раз он проиграл поляку Лукашу Бржескию. Поединок прошел 6 апреля 2024 года. Это был дебют Уокера в UFC.

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