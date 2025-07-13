Стало известно, что подарил Овечкин одноклубникам после рекорда по голам в НХЛ

Овечкин подарил часы всем одноклубникам после рекорда по голам в НХЛ

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин подарил часы своим одноклубникам в честь своего рекорда по голам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом RMNB рассказал хоккеист «Вашингтона» Ларс Эллер.

«Насколько я знаю, он подарил часы не только игрокам, но также тренерам и другим работникам организации», — сказал Эллер.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

Ранее Овечкин отметил поддержку россиян в погоне за рекордом.