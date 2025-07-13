Футболист ЦСКА рассказал укрепились ли чемпионские амбиции команды после победы в Суперкубке

Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров после победы в Суперкубке России над «Краснодаром» заявил, что команда настроена на победу в каждом матче, передает «Советский спорт».

«Выиграли Суперкубок. Очень рады этому. Укрепились ли чемпионские амбиции в чемпионате? Мы настроены побежать в каждом матче и будем стремиться к этому», — сказал Абдулкадыров.

12 июля ЦСКА выиграл первый официальный матч под руководством Фабио Челестини, одолев «Краснодар» и завоевав Суперкубок России. Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Игорь Дивеев, который отличился на 48-й минуте с передачи Виллиана Роши. «Краснодар» доигрывал матч в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мозес Кобнан на 89-й минуте игры.

Для ЦСКА подобный трофей стал восьмым в истории, ранее клуб выигрывал его в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.

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