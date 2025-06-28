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Загитова рассказала, где сейчас учится

Фигуристка Загитова рассказала, что заканчивает РГУФК
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Личный архив

Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что через год заканчивает Российский государственный университет физической культуры (РГУФК), передает «Чемпионат».

«Учусь в магистратуре РАНХиГС, через год заканчиваю РГУФК. Надеюсь, что у меня получится хотя бы один реальный выпускной застать. Но мы не знаем, что будет завтра, все постепенно», — сказала Загитова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

Кроме двух серебряных олимпийских медалей в активе Медведевой по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, и единожды Медведева выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее Загитова рассказала об отношениях с Евгенией Медведевой.

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