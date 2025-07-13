Двукратные чемпионы мира по футболу не сыграют против сборной России

Sport24: Уругвай вряд ли сыграет с Россией в ноябре 2025 года

Сборная Уругвая, вероятнее всего, не сыграет с Россией в ноябре 2025 года, сообщает Sport24 со ссылкой на источник.

«Сборная России, скорее всего, не сыграет с Уругваем в ноябре. Уругвайская ассоциация дала устное согласие на проведение осенней серии матчей в Южной Корее», — сказал источник.

Источник отметил, что окончательное решение по Уругваю должно быть принято к концу лета.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Гус Хиддинк озвучил условие для визита в Россию.