Гус Хиддинк озвучил условие для визита в Россию

Бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк заявил, что может посетить Россию после завершения СВО, передает РИА Новости.

«Я с радостью приехал бы однажды, но пусть сначала наступит MIR!» — написал Хиддинк по-английски, употребив при этом русское слово «мир».

Хиддинк возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. В 2008 году под руководством Хиддинка сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата Европы по футболу. На групповой стадии россияне проиграли испанцам, но затем обыграли шведов и сборную Греции. В четвертьфинале россияне сенсационно одержали победу над сборной Нидерландов, которая тогда считалась одним из фаворитов Евро-2008. В полуфинале подопечные Хиддинка проиграли все тем же испанцам.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Хиддинк назвал условие возвращения России на международные турниры.