18-летняя Андреева впервые войдет в топ-5 лучших теннисисток

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева поднимется на пятую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после Уимблдона-2025.

Это стало возможным после того, как польская теннисистка Ига Швентек в финале турнира разгромила представительницу США Аманду Анисимову с результатом 6:0, 6:0.

Для Андреевой этот показатель станет лучшим в карьере, до этого она поднималась только на шестую строчку мирового рейтинга.

На Уимблдоне — одном из турниров серии Большого шлема — Андреева дошла до четвертьфинала, где проиграла представительнице Швейцарии Белинде Бенчич. Встреча, которая продолжалась 2 часа 10 минут, завершилась со счетом 6:7 (3:7), 6:7 (2:7).

Андреева является первой ракеткой России, занимая седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В прошлом году на Уимблдоне она проиграла в первом круге. Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде).

Ранее Андреева раскрыла, какие уроки она вынесла по итогам Уимблдона.