«СКА Арену» переименуют к началу нового сезона

«СКА Арену» переименуют к старту нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Матч ТВ».

Новый сезон КХЛ стартует 5 сентября. Новое название арены не уточняется.

В новом сезоне на «СКА Арене» будет выступать китайский «Куньлунь».

«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года, на ее строительство были потрачены 60 млрд рублей — это самый дорогой хоккейный объект в России. Также арена является самой вместительной в мире — 21500 человек. Домашний стадион клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на втором месте. «Белл-центр» способен принять 21302 зрителя.

На заседании совета директоров СКА было решено, что домашние матчи с сезона‑2025/26 команда будет проводить в Ледовом дворце. Решение обусловлено низкой транспортной доступностью «СКА Арены» в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро «Парк Победы» в июне этого года.

Ранее Роман Ротенберг заявил о намерении организовать матч России и США в Москве.