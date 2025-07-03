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Стало известно, кто будет играть на самой большой арене в мире

Китайский «Куньлунь» в следующем сезоне будет играть на «СКА-Арене»
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Китайский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» будет играть в следующем сезоне на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

«СКА Арена» была открыта в декабре 2023 года, на ее строительство были потрачены 60 млрд рублей — это самый дорогой хоккейный объект в России. Также арена является самой вместительной в мире — 21500 человек. Домашний стадион клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» на втором месте. «Белл-центр» способен принять 21302 зрителя.

На заседании совета директоров СКА было решено, что домашние матчи с сезона‑2025/26 команда будет проводить в Ледовом дворце. Решение обусловлено низкой транспортной доступностью «СКА Арены» в связи с закрытием на капитальный ремонт станции метро «Парк Победы» в июне этого года.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

Ранее Роман Ротенберг вошел в совет директоров «Динамо».

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