Тренер «Краснодара» вступил в перепалку с журналистом

Главный тренер «Краснодара» после поражения от московского ЦСКА вступил на пресс-конференции в перепалку с журналистом, передает Sport24.

Журналист утверждал, что болельщика кажется, что игра «Краснодара» безнадежная.

«Вы от лица болельщиков заявляете, что безнадежная игра у нас? Мы чемпионы России, вы знаете? А в чем безнадежность? Странно заявлять это от лица всех болельщиков», — сказал Мусаев.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 0:1. Единственный гол в этом поединке оформил Игорь Дивеев, который отличился на 48-й минуте с передачи Виллиана Роша.

«Краснодар» доигрывал матч в меньшинстве: прямую красную карточку получил Мозес Кобнан на 89-й минуте игры. Для ЦСКА подобный трофей стал восьмым в истории, ранее клуб выигрывал его в 2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014 и 2018 годах.

Ранее Игорь Акинфеев установил новый рекорд.