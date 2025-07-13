На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок ЦСКА: Акинфеев является легендой клуба, остальные — обычные футболисты

Экс-игрок ЦСКА Гришин назвал Акинфеева легендой клуба
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин назвал Игоря Акинфеева легендой клуба, передает «Матч ТВ».

«Акинфеев — настоящая легенда. Легенды — это Бобров, Стрельцов, Шестернёв, Черенков. И вот Акинфеев в этом ряду. А все остальные — это обычные футболисты», — сказал Гришин.

12 июля Акинфеев вместе с ЦСКА стал обладателем Суперкубка России после победы над «Краснодаром» со счетом 1:0. Акинфеев стал рекордсменом по победам в Суперкубке России. Он выиграл этот трофей в восьмой раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018, 2025). Акинфеев превзошел Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова, которые выигрывали Суперкубок России по семь раз. По шесть раз трофей завоевывали Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий и Юрий Жирков.

Ранее экс-игрок ЦСКА высказался о новом тренере команды.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами