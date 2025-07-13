Экс-игрок ЦСКА: Акинфеев является легендой клуба, остальные — обычные футболисты

Экс-полузащитник московского ЦСКА Александр Гришин назвал Игоря Акинфеева легендой клуба, передает «Матч ТВ».

«Акинфеев — настоящая легенда. Легенды — это Бобров, Стрельцов, Шестернёв, Черенков. И вот Акинфеев в этом ряду. А все остальные — это обычные футболисты», — сказал Гришин.

12 июля Акинфеев вместе с ЦСКА стал обладателем Суперкубка России после победы над «Краснодаром» со счетом 1:0. Акинфеев стал рекордсменом по победам в Суперкубке России. Он выиграл этот трофей в восьмой раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018, 2025). Акинфеев превзошел Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова, которые выигрывали Суперкубок России по семь раз. По шесть раз трофей завоевывали Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий и Юрий Жирков.

Ранее экс-игрок ЦСКА высказался о новом тренере команды.