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Акинфеев установил новый рекорд

Голкипер ЦСКА Акинфеев установил новый рекорд после победы в Суперкубке
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Максим Богодвид/РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев установил новый рекорд российского футбола после сегодняшней победы над «Краснодаром» в Суперкубке России.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Игорь Дивеев, который отличился на 48-й минуте с передачи Виллиана Роши. Акинфеев отыграл весь матч.

Вратарь стал рекордсменом по победам в Суперкубке России. Он выиграл этот трофей в восьмой раз (2004, 2006, 2007, 2009, 2013, 2014, 2018, 2025). Акинфеев превзошел Сергея Игнашевича и Михаила Кержакова, которые выигрывали Суперкубок России по семь раз. По шесть раз трофей завоевывали Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий и Юрий Жирков.

В сезоне-2024/25 ЦСКА оказался на третьей позиции в РПЛ, набрав 59 баллов и пропустив вперед петербургский «Зенит» (66 очков). Армейцы завоевали Кубок России, обыграв в финальном поединке «Ростов» в серии послематчевых пенальти. Для клуба подобный трофей стал девятым в истории.

Ранее экс-игрок ЦСКА оценил игру команды в Суперкубке.

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