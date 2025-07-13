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Месси обновил рекорд в МЛС

Месси стал первым игроком в истории МЛС, сделавшим дубль в пяти матчах подряд
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Trevor Ruszkowski/Reuters

Футболист «Интер Майами» Лионель Месси повторил собственный рекорд МЛС, оформив дубль в пяти матчах подряд.

Месси забил два мяча в ворота «Нэшвилла», принеся своей команде победу со счетом 2:1.

В турнирной таблице Восточной конференции «Интер Майами» занимает пятое место, набрав 38 очков. Лидирует в конференции «Филадельфия», набрав 43 балла, но у «Интер Майами» три игры в запасе.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

10 июля 2025 года Месси стал первым игроком в истории МЛС, который сделал дубль как минимум в четырех матчах подряд.

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