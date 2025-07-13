Глава РФС оценил вероятность возвращения России в международные турниры в 2025 году

Дюков заявил о высокой вероятности допуска РФ на турниры до конца 2025 года

Вероятность принятия решения о возвращении футбольных команд из России на международные соревнования к концу 2025 года высока. Об этом сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков, передает ТАСС.

«Недавно я говорил о возвращении к турнирам, это различная информация и интуиция. Откуда информация? Разные источники. Высока вероятность, что Россию вернут до конца 2025 года», — уточнил он.

До этого стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) была готова обсуждать возвращение России в международный футбол за закрытыми дверями с участием ряда влиятельных делегаций. Однако встреча не состоялась из-за разговора главы организации Джанни Инфантино с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в РФС объяснили решение вернуть вылетевший из РПЛ клуб в лигу.