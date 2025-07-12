«Никакой беды нет»: игрок ЦСКА о смене главного тренера

Защитник московского ЦСКА Джамалутдин Абдулкадыров признался, что не считает критичным внезапный уход Марко Николича с поста главного тренера армейского клуба. Его слова приводит «Советский спорт».
«Нет, никакой беды на Николича нет, это футбол. Такое бывает. У меня какие могут быть вопросы? Поменялся тренер, такое бывает», — отметил он.
9 июня ЦСКА официально объявил об уходе Николича, который тренировал клуб с 2024 года. Сербский специалист продолжил работу в греческом АЕКе.
ЦСКА в сезоне-2024/25 выиграл Кубок России, одолев в финале «Ростов». Основное время поединка завершилось со счетом 0:0, а в серии послематчевых пенальти столичный клуб оказался точнее — 4:3. Для ЦСКА этот трофей Кубка стал девятым в истории. Также команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.
12 июля уже под руководством нового главного тренера Фабио Челестини ЦСКА выиграл Суперкубок России, обыграв «Краснодар» со счетом 1:0. Этот трофей стал восьмым подобным в истории клуба.
Ранее экс-игрок ЦСКА оценил игру команды в Суперкубке.